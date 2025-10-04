október 4., szombat

Kiderült, mi okozta a balesetet a 4-es úton, mentő vitte el a karambol idős sérültjét

Címkék#baleset#elsőbbség#személyautó

Karambol bénította a 4-es főút forgalmát szombaton délelőtt. A ceglédi közúti balesetben két autó ütközött össze – a rendőrség elárulta hírportálunknak, mi okozhatta a baleset, és arról is információt közölt, ki sérült meg.

Nyitrai Fanni

Mint arról korábban tájékoztattuk olvasóinkat, a 4-es főút 71-es kilométerénél történt a közúti baleset szombaton délelőtt, a 4-es főúton, a ceglédi a Toldi utca és a Széchenyi út kereszteződésében. A helyszínre a rendőrség mellett mentők és tűzoltók is érkeztek, utóbbiak áramtalanították az érintett járműveket. 

a közúti baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják
A közúti baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják 
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Közúti baleset a 4-esen: egy 73 éves nőt szállítottak kórházba

A Pest Vármegyei Rendőr-főkőkapitányság tájékoztatása szerint a reggeli órákban Cegléd területén egy 33 éves férfi nem adott elsőbbséget az általa vezetett személyautóval egy védett útvonalon közlekedő, 73 éves női sofőrnek. A helyszínre az Országos Mentőszolgálat munkatársait is riasztották. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

– A helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tudatta hírportálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

