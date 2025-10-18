Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás

Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség két nővel szemben – tájékoztatta hírportálunkat szombaton a vádhatóság. Mint írták, mindkét kuruzslóval szemben az a vád, hogy orvosi gyakorlat körébe tartozó invazív szépészeti beavatkozásokat végeztek. Ám ehhez sem végzettségük, sem érvényes működési engedélyük nem volt.

Kuruzslók munkálkodtak szolnoki szépségszalonokban

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Pénzbírságot kérnek a szolnoki kuruzslókra

A vádiratok szerint az egyik nő igencsak kiterjedt munkát végzett: 2023 novemberétől 2024 júniusáig Budapesten, Debrecenben és Szolnokon dolgozott a fenti módszerekkel. A másikuk tevékenysége Szolnokra szorítkozott: ő 2024 júniusától idén márciusig helyi szépségszalonokban fogadta kuncsaftjait.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyekben a Szolnoki Járásbíróság hoz ítéletet.

Mint hírportálunk áprilisban beszámolt, tetemes, 300 ezer forintos pénzbírságot róttak ki arra a vállalkozóra, aki szolnoki szépségszalonjában bőrjavító beavatkozásokat, toka zsíroldást és ajakfeltöltést kínált ügyfeleinek.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Milyen végzettség kell a szépészeti beavatkozáshoz?

A Szoljon.hu-nak megküldött közleményében az ügyészség hangsúlyozta, a hatályos büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekménynek minősül ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen jogszabály által az orvosi gyakorlat körébe sorolt tevékenységet kifejteni úgy, hogy erre az adott személy egészségügyi tevékenység végzésére jogosító végzettséggel – azaz hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevéllel, külföldi egyetemen szerzett és honosított általános orvosi vagy fogorvosi oklevéllel – vagy egyéb külön engedéllyel nem rendelkezik.