Pénzbírságra számíthatnak

2 órája

Kuruzslókat csípett el a hatóság Szolnokon: sokba kerülhet a sutyiban végzett cicomázkodás

Címkék#kuruzsló#szépségszalon#helyi kék hírek#bírság

Két nővel szemben is az a vád, hogy papírok nélkül végeztek szépészeti műtéteket Szolnokon. A kuruzslók ügyéről a jászkunsági vármegyeszékhelyen döntenek.

Rózsa Róbert

Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség két nővel szemben – tájékoztatta hírportálunkat szombaton a vádhatóság. Mint írták, mindkét kuruzslóval szemben az a vád, hogy orvosi gyakorlat körébe tartozó invazív szépészeti beavatkozásokat végeztek. Ám ehhez sem végzettségük, sem érvényes működési engedélyük nem volt.

kuruzsló, Szolnok, bírság, ügyészség, Szolnoki Járási Ügyészség
Kuruzslók munkálkodtak szolnoki szépségszalonokban
Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Pénzbírságot kérnek a szolnoki kuruzslókra

A vádiratok szerint az egyik nő igencsak kiterjedt munkát végzett: 2023 novemberétől 2024 júniusáig Budapesten, Debrecenben és Szolnokon dolgozott a fenti módszerekkel. A másikuk tevékenysége Szolnokra szorítkozott: ő 2024 júniusától idén márciusig helyi szépségszalonokban fogadta kuncsaftjait.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyekben a Szolnoki Járásbíróság hoz ítéletet.

Mint hírportálunk áprilisban beszámolt, tetemes, 300 ezer forintos pénzbírságot róttak ki arra a vállalkozóra, aki szolnoki szépségszalonjában bőrjavító beavatkozásokat, toka zsíroldást és ajakfeltöltést kínált ügyfeleinek.

Milyen végzettség kell a szépészeti beavatkozáshoz?

A Szoljon.hu-nak megküldött közleményében az ügyészség hangsúlyozta, a hatályos büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekménynek minősül ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen jogszabály által az orvosi gyakorlat körébe sorolt tevékenységet kifejteni úgy, hogy erre az adott személy egészségügyi tevékenység végzésére jogosító végzettséggel – azaz hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevéllel, külföldi egyetemen szerzett és honosított általános orvosi vagy fogorvosi oklevéllel – vagy egyéb külön engedéllyel nem rendelkezik.

 

