Négy utassal borult fel egy csónak a vízen, egy embert azóta is keresnek

A Haon információi szerint, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyehátárhoz közel, Püspökladánynál egy csónak borult fel a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Az eset kedden délután 3 óra magasságában történt, a csónakban négyen ember is tartózkodott, akik közül hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember viszont eltűnt a vízben és azóta is keresik.

Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek

Forrás: Haon.hu

A Haon szerkesztősége megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely közölte, hogy a keresésben több hivatalos szerv is közreműködött.

