31 perce
Négy utassal borult fel egy csónak a vízen, egy embert azóta is keresnek
Kedden délután riasztották az illetékes szerveket, a bejelentés szerint egy csónak borult fel Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál. Egy embert azóta is keresnek.
A Haon információi szerint, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyehátárhoz közel, Püspökladánynál egy csónak borult fel a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Az eset kedden délután 3 óra magasságában történt, a csónakban négyen ember is tartózkodott, akik közül hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember viszont eltűnt a vízben és azóta is keresik.
A Haon szerkesztősége megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely közölte, hogy a keresésben több hivatalos szerv is közreműködött.
A kutatás részleteiről és a helyszínen készült fotókról, valamint arról, hogy, mi történt a vízbe borult fiatalokkal a Haon oldalán olvashat bővebben.
