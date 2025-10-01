október 1., szerda

Malvin névnap

Négy utassal borult fel egy csónak a vízen, egy embert azóta is keresnek

Címkék#katasztrófavédelem#kutatás#tűzoltóság#vízibaleset

Kedden délután riasztották az illetékes szerveket, a bejelentés szerint egy csónak borult fel Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál. Egy embert azóta is keresnek.

Dobos Zsófia Tünde

A Haon információi szerint, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyehátárhoz közel, Püspökladánynál egy csónak borult fel a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. Az eset kedden délután 3 óra magasságában történt, a csónakban négyen ember is tartózkodott, akik közül hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember viszont eltűnt a vízben és azóta is keresik. 

Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kiérkeztek
Forrás: Haon.hu

A Haon szerkesztősége megkereste a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely közölte, hogy a keresésben több hivatalos szerv is közreműködött.

A kutatás részleteiről és a helyszínen készült fotókról, valamint arról, hogy, mi történt a vízbe borult fiatalokkal a Haon oldalán olvashat bővebben.

 

