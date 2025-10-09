3 órája
Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi
Jövőre lesz tizenöt éve, hogy felfedezték egy fiatalember holttestét a szolnoki Széchenyi városrész környékén. A kutyafuttatós gyilkosság elkövetésének módja az egész országot megdöbbentette.
Tíz évvel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla dr. Harangozó Attila vezette bírói tanácsa a Szolnoki Törvényszék első fokon meghozott tizennyolc évre szóló fegyházbüntetését jogerősen húsz év szabadságvesztésre súlyosbította a kutyafuttatós gyilkosságként elhíresült büntetőügyben.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2011. október 13-án két bejelentés érkezett az ügyeletükre. Az egyik telefonáló elmondta, hogy Szolnokon, a Széchenyi lakótelep mögötti füves területen férfiholttestet talált. A másik bejelentést egy szolnoki férfi tette, aki arról számolt be, hogy a barátja őt, majd saját magát is megmérgezte. Rövidesen azonban kiderült, hogy az állítólag öngyilkos fiatalember holttestét találták meg, utóbbi betelefonálót pedig a gyilkosság elkövetésével gyanúsítják.
A kutyafuttatós gyilkosság három vádirati tényállása
A bűncselekmény idején a 32 esztendős G. Zoltán a gyanúsítotti kihallgatásai során tett két beismerő vallomás ellenére éveken keresztül tagadta a gyilkosság elkövetését. A Szolnoki Törvényszéken 2013. január 25-én megkezdett bizonyítási eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség három tényállásban vádolta meg a fiatal férfit:
- Egyrészt folytatólagosan elkövetett tiltott pornográf felvétellel való visszaélés,
- másrészt előre kitervelten, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés,
- harmadrészt emberrablás előkészületének bűntettével.
Videókat és fotókat is készített a 13 éves lányról
A vádirat szerint az akkor 29 éves G. Zoltán 2008. év végén egy szolnoki tánciskolában megismerkedett egy 13 esztendős törökszentmiklósi lánnyal. Először barátság, majd szerelmi viszony, a lány 15 éves kora után pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. Az első vádpont szerint a férfi a kiskorú barátnőről a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, a nemi vágy felkeltésére irányuló módon készített videó-, illetve fényképfelvételeket. E tekintetben a vádlott bűnösnek mondta magát, hozzátéve, hogy a felvételeket nem a külvilágnak, csupán saját maguk számára készítette.
A vádiratban az emberölést tartalmazó második tényállásban azonban tagadta bűnösségét a vádlott. Az ügyész szerint viszont ő ölte meg a barátját. Mégpedig féltékenységből.
Először elkábította az áldozatot, majd megfojtotta
A vádirat szerint G. Zoltán rajongásig szerette a lányt, aki 2011 nyaráig viszonozta a szerelmét, ám ezt követően a lány a vádlott L. Gáborhoz, a vádlott fiúbarátjához kezdett vonzódni. G. Zoltán nem tudott beletörődni a szakításba, telefonon és sms-ekben próbálta visszatérésre bírni barátnőjét. A két fiatalember között akkor mérgesedett el a baráti viszony, amikor kiderült, hogy nem sokkal a bűncselekmény előtt L. Gábor is szexuális kapcsolatot létesített a kiskorúval. G. Zoltán ekkor határozta el, hogy végleg megszünteti a szerelmi háromszöget.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A vád szerint G. Zoltán 2011. október 13-án egy szolnoki sörözőbe hívta L. Gábort, ahol 2-3 grammnyi GHB-t (Dzsinát) csempészett az italába, majd elmentek kutyát sétáltatni. Az áldozat egy kihalt részhez évre rosszul lett a szertől, a vádlott pedig megfojtotta az alélt fiatalt. Hogy tettét leplezze, az áldozat telefonjáról a nevében üzenetet küldött a lánynak, ebben arról írt, hogy öngyilkos lett, és a vádlottat is megmérgezte. A gyilkos ezután otthagyta a holttestet és megpróbált alibit biztosítani magának, de mire visszatért a helyszínre, egy járókelő megtalálta a megfojtott férfit.
A gyilkos átlag feletti intelligenciával rendelkezett
A bizonyítási eljárás első tárgyalásán G. Zoltán nem ismerte be a gyilkosság elkövetését. Az ügyészi kérdésekre eleinte határozottan felelt, viszont válaszaiban ellentmondásokba ütközött. A szakértői vizsgálatok szerint a vádlott átlag feletti intellektussal rendelkezett, széles látókörű, jó képességű személyiség, akinek képzetáramlásában sok irreális elem fordul elő. Környezetével súlyos dacfeszültségben él, alkalmazkodása labilis, nem tartja be a társas élet játékszabályait. Életvezetését bizonyos fokú infantilizmus színezi, ami szuggesztív, egocentrikus, és teátrális viselkedési elemeket eredményez.
A harmadik vádpont szerint G. Zoltán emberrablást készített elő. A vádlott az előzetes letartóztatása alatt a büntetés-végrehajtási intézetben a szabaduló rabtársait arra akarta rávenni – és mindezt az általa írt levél bizonyítja – hogy a szeretett kiskorú lányt annak törökszentmiklósi lakásáról, vagy iskolája elől rabolják el, tartsák őt fogva, és követeljenek tőle és családjától váltságdíjat.
A vád szerint mindent előre megtervezett
G. Zoltán az elrabolandó lány testi épségének veszélyeztetésén túl annak testvére megölését, illetve örömlányként való eladását írta elő rabtársainak. A lány a szabadságát a levél szerint akkor nyerné vissza, ha a vádlotthoz menne feleségül, aki ennek fejében kifizeti a követelt összeget. A vádlott a levelet átadta a bűncselekményre vállalkozó férfinak, akinek 400 ezer forintot ígért…
Az utolsó szó jogán a Szolnoki Törvényszéken, majd a Szegedi Ítélőtáblán is csaknem egy órát beszélő vádlott, következetesen tagadta a gyilkosság elkövetését. A táblabíróságot azonban ez nem hatotta meg. Az ítélőtábla súlyosította az elsőfokú bíróság által kiszabott tizennyolc éves fegyházbüntetést. Harangozó Attila tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a vádlott kifejezetten konspiratív módon követte el a gyilkosságot, mindent megtett annak érdekében, hogy eltüntesse a bizonyítékokat.
Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne
Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval
A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön