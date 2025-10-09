Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi

Tíz évvel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla dr. Harangozó Attila vezette bírói tanácsa a Szolnoki Törvényszék első fokon meghozott tizennyolc évre szóló fegyházbüntetését jogerősen húsz év szabadságvesztésre súlyosbította a kutyafuttatós gyilkosságként elhíresült büntetőügyben.

A kutyafuttatós gyilkosság áldozatát a szolnoki lakótelep mögötti területen találták meg

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2011. október 13-án két bejelentés érkezett az ügyeletükre. Az egyik telefonáló elmondta, hogy Szolnokon, a Széchenyi lakótelep mögötti füves területen férfiholttestet talált. A másik bejelentést egy szolnoki férfi tette, aki arról számolt be, hogy a barátja őt, majd saját magát is megmérgezte. Rövidesen azonban kiderült, hogy az állítólag öngyilkos fiatalember holttestét találták meg, utóbbi betelefonálót pedig a gyilkosság elkövetésével gyanúsítják.

A kutyafuttatós gyilkosság három vádirati tényállása

A bűncselekmény idején a 32 esztendős G. Zoltán a gyanúsítotti kihallgatásai során tett két beismerő vallomás ellenére éveken keresztül tagadta a gyilkosság elkövetését. A Szolnoki Törvényszéken 2013. január 25-én megkezdett bizonyítási eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség három tényállásban vádolta meg a fiatal férfit:

Egyrészt folytatólagosan elkövetett tiltott pornográf felvétellel való visszaélés,

másrészt előre kitervelten, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés,

harmadrészt emberrablás előkészületének bűntettével.

Videókat és fotókat is készített a 13 éves lányról

A vádirat szerint az akkor 29 éves G. Zoltán 2008. év végén egy szolnoki tánciskolában megismerkedett egy 13 esztendős törökszentmiklósi lánnyal. Először barátság, majd szerelmi viszony, a lány 15 éves kora után pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. Az első vádpont szerint a férfi a kiskorú barátnőről a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, a nemi vágy felkeltésére irányuló módon készített videó-, illetve fényképfelvételeket. E tekintetben a vádlott bűnösnek mondta magát, hozzátéve, hogy a felvételeket nem a külvilágnak, csupán saját maguk számára készítette.