október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális emberölés

1 órája

Sokkolta Szolnokot a kutyafuttatós gyilkosság, féltékenységből ölte meg barátját a férfi

Címkék#súlyos bűncselekmény#vádirat#Széchenyi városrész#gyilkosság

Jövőre lesz tizenöt éve,hogy felfedezték egy fiatalember holttestét a szolnoki Széchenyi városrész környékén. A kutyafuttatós gyilkosság elkövetésének módja az egész országot megdöbbentette.

Mészáros Géza

Tíz évvel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla dr. Harangozó Attila vezette bírói tanácsa a Szolnoki Törvényszék első fokon meghozott tizennyolc évre szóló fegyházbüntetését jogerősen húsz év szabadságvesztésre súlyosbította a kutyafuttatós gyilkosságként elhíresült büntetőügyben.

A kutyafuttatós gyilkosság áldozatát először elkábították, holtteste egy lakótelep mögül kelrült elő
A kutyafuttatós gyilkosság áldozatát a szolnoki lakótelep mögötti területen találták meg 
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2011. október 13-án két bejelentés érkezett az ügyeletükre. Az egyik telefonáló elmondta, hogy Szolnokon, a Széchenyi lakótelep mögötti füves területen férfiholttestet talált. A másik bejelentést egy szolnoki férfi tette, aki arról számolt be, hogy a barátja őt, majd saját magát is megmérgezte. Rövidesen azonban kiderült, hogy az állítólag öngyilkos fiatalember holttestét találták meg, utóbbi betelefonálót pedig a gyilkosság elkövetésével gyanúsítják.

A kutyafuttatós gyilkosság három vádirati tényállása

A bűncselekmény idején a 32 esztendős G. Zoltán a gyanúsítotti kihallgatásai során tett két beismerő vallomás ellenére éveken keresztül tagadta a gyilkosság elkövetését. A Szolnoki Törvényszéken 2013. január 25-én megkezdett bizonyítási eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség három tényállásban vádolta meg a fiatal férfit:

  • Egyrészt folytatólagosan elkövetett tiltott pornográf felvétellel való visszaélés,
  • másrészt előre kitervelten, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés,
  • harmadrészt emberrablás előkészületének bűntettével.

Videókat és fotókat is készített a 13 éves lányról

A vádirat szerint az akkor 29 éves G. Zoltán 2008. év végén egy szolnoki tánciskolában megismerkedett egy 13 esztendős törökszentmiklósi lánnyal. Először barátság, majd szerelmi viszony, a lány 15 éves kora után pedig szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. Az első vádpont szerint a férfi a kiskorú barátnőről a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, a nemi vágy felkeltésére irányuló módon készített videó-, illetve fényképfelvételeket. E tekintetben a vádlott bűnösnek mondta magát, hozzátéve, hogy a felvételeket nem a külvilágnak, csupán saját maguk számára készítette.

A vádiratban az emberölést tartalmazó második tényállásban azonban tagadta bűnösségét a vádlott. Az ügyész szerint viszont ő ölte meg a barátját. Mégpedig féltékenységből.

Először elkábította az áldozatot, majd megfojtotta

A vádirat szerint G. Zoltán rajongásig szerette a lányt, aki 2011 nyaráig viszonozta a szerelmét, ám ezt követően a lány a vádlott L. Gáborhoz, a vádlott fiúbarátjához kezdett vonzódni. G. Zoltán nem tudott beletörődni a szakításba, telefonon és sms-ekben próbálta visszatérésre bírni barátnőjét. A két fiatalember között akkor mérgesedett el a baráti viszony, amikor kiderült, hogy nem sokkal a bűncselekmény előtt L. Gábor is szexuális kapcsolatot létesített a kiskorúval. G. Zoltán ekkor határozta el, hogy végleg megszünteti a szerelmi háromszöget.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A vád szerint G. Zoltán 2011. október 13-án egy szolnoki sörözőbe hívta L. Gábort, ahol 2-3 grammnyi GHB-t (Dzsinát) csempészett az italába, majd elmentek kutyát sétáltatni. Az áldozat egy kihalt részhez évre rosszul lett a szertől, a vádlott pedig megfojtotta az alélt fiatalt. Hogy tettét leplezze, az áldozat telefonjáról a nevében üzenetet küldött a lánynak, ebben arról írt, hogy öngyilkos lett, és a vádlottat is megmérgezte. A gyilkos ezután otthagyta a holttestet és megpróbált alibit biztosítani magának, de mire visszatért a helyszínre, egy járókelő megtalálta a megfojtott férfit.

A gyilkos átlag feletti intelligenciával rendelkezett

A bizonyítási eljárás első tárgyalásán G. Zoltán nem ismerte be a gyilkosság elkövetését. Az ügyészi kérdésekre eleinte határozottan felelt, viszont válaszaiban ellentmondásokba ütközött. A szakértői vizsgálatok szerint a vádlott átlag feletti intellektussal rendelkezett, széles látókörű, jó képességű személyiség, akinek képzetáramlásában sok irreális elem fordul elő. Környezetével súlyos dacfeszültségben él, alkalmazkodása labilis, nem tartja be a társas élet játékszabályait. Életvezetését bizonyos fokú infantilizmus színezi, ami szuggesztív, egocentrikus, és teátrális viselkedési elemeket eredményez.

A harmadik vádpont szerint G. Zoltán emberrablást készített elő. A vádlott az előzetes letartóztatása alatt a büntetés-végrehajtási intézetben a szabaduló rabtársait arra akarta rávenni – és mindezt az általa írt levél bizonyítja – hogy a szeretett kiskorú lányt annak törökszentmiklósi lakásáról, vagy iskolája elől rabolják el, tartsák őt fogva, és követeljenek tőle és családjától váltságdíjat.

A vád szerint mindent előre megtervezett

G. Zoltán az elrabolandó lány testi épségének veszélyeztetésén túl annak testvére megölését, illetve örömlányként való eladását írta elő rabtársainak. A lány a szabadságát a levél szerint akkor nyerné vissza, ha a vádlotthoz menne feleségül, aki ennek fejében kifizeti a követelt összeget. A vádlott a levelet átadta a bűncselekményre vállalkozó férfinak, akinek 400 ezer forintot ígért…

Az utolsó szó jogán a Szolnoki Törvényszéken, majd a Szegedi Ítélőtáblán is csaknem egy órát beszélő vádlott, következetesen tagadta a gyilkosság elkövetését. A táblabíróságot azonban ez nem hatotta meg. Az ítélőtábla súlyosította az elsőfokú bíróság által kiszabott tizennyolc éves fegyházbüntetést. Harangozó Attila tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a vádlott kifejezetten konspiratív módon követte el a gyilkosságot, mindent megtett annak érdekében, hogy eltüntesse a bizonyítékokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu