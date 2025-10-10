Öten vesztették életüket a pusztító lángok között, ez vezethetett a tragédiákhoz

Október elsejéig összesen 215 lakóépület gyulladt ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, 15 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 5 ember vesztette életét, az áldozatok száma 3-mal haladja meg az egy évvel ezelőttit. A lakóházakban keletkezett tüzek során 14-en sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 17-en.

Öt ember halt meg idén eddig lakástüzekben

Fotó: Mészáros János

A lakástüzek nagy része a konyhából és a hálószobából indul

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása során 444 tűzoltójárművet alkalmaztak. Az első háromnegyed évben összesen 3.696 négyzetméternyi épített terület égett le, 18 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 51 embernek kellett elhagynia az otthonát.

A 215 tűzzel érintett lakóház közül csupán egyben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

A tüzek 12-12 százaléka a konyhában és a hálószobában, 10 százaléka tárolóban, 5 százaléka pedig a kéményben keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

Órákig dolgoztak a tűzoltók Rákóczifalván

A legtöbb tűzoltó január 16-án avatkozott be. Rákóczifalván egy 130 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és a hozzáépített tíz négyzetméteres tároló égett. A tűz a lakótérbe is betört. A lángok megfékezésén több mint két órán át összesen 15 tűzoltó dolgozott 4 járművel. Az oltáshoz 22 ezer liter vizet használtak fel. A katasztrófavédelem 7 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 9 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. Tíz épületnél gázpalackok nehezítették az oltási munkálatokat.

Egy néhány ezer forintos eszköz óriási segítséget jelenthet

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan eszközök is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.