október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltók érkeztek

10 perce

Légzőkészülékben vezették a gyerekeket a jászdózsai iskolaudvaron

Címkék#katasztrófavédelem#bemutató#iskolások

A jászberényi hivatásos tűzoltók érkeztek Jászdózsára.

Rózsa Róbert

Milyen érzés légzőkészüléket viselni? Hogyan néz ki a tűzoltók egy napja? Mi található egy erdőtüzes kocsin? Ezekre a kérdésekre első kézből kaphattak választ iskolások a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottjainak jóvoltából.

Tűzoltók érkeztek a jászdózsai iskolába
Fotó: Katasztrófavédelem.hu

Mint a vármegyei katasztrófavédelem hivatalos oldalán beszámolt, a hét első napján Torba Csaba tűzoltó alezredes és Vitai Roland tűzoltó főhadnagy Jászdózsán, a Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézményében vendégeskedett. A gyerekeknek Torba Csaba tartott előadást, amelyben bemutatta a katasztrófavédelem működését. Emellett felvillantott olyan, speciális eseteket is az elmúlt időszakból, amelyek rendkívüli téli időjárási körülményekhez, viharokhoz és árvizekhez kapcsolódtak.

A tűzoltók bemutatták a katasztrófavédelem munkáját a jászdózsai iskolásoknak
Fotó: Katasztrófavédelem.hu

A beszámoló szerint a gyakorlati bemutatóban a tanulók megnézhették a parancsnokság erdőtüzes gyorsbeavatkozó járgányát, beülhettek az autóba, megnézhették eszközeit, köztük a száz liter oltóvíz-kapacitással rendelkező oltószerkezetet is.

A résztvevők felpróbálhatták a légzőkészülékeket
Fotó: Katasztrófavédelem.hu

Mindezeken túl felpróbálhattak például tűzoltó védősisakot is, a legbátrabbak pedig saját maguk tapasztalhatták meg, milyen érzés légzőkészülékben tájékozódni, mozogni.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu