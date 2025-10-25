Légzőkészülékben vezették a gyerekeket a jászdózsai iskolaudvaron

Milyen érzés légzőkészüléket viselni? Hogyan néz ki a tűzoltók egy napja? Mi található egy erdőtüzes kocsin? Ezekre a kérdésekre első kézből kaphattak választ iskolások a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottjainak jóvoltából.

Tűzoltók érkeztek a jászdózsai iskolába

Fotó: Katasztrófavédelem.hu

Mint a vármegyei katasztrófavédelem hivatalos oldalán beszámolt, a hét első napján Torba Csaba tűzoltó alezredes és Vitai Roland tűzoltó főhadnagy Jászdózsán, a Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézményében vendégeskedett. A gyerekeknek Torba Csaba tartott előadást, amelyben bemutatta a katasztrófavédelem működését. Emellett felvillantott olyan, speciális eseteket is az elmúlt időszakból, amelyek rendkívüli téli időjárási körülményekhez, viharokhoz és árvizekhez kapcsolódtak.

A tűzoltók bemutatták a katasztrófavédelem munkáját a jászdózsai iskolásoknak

Fotó: Katasztrófavédelem.hu

A beszámoló szerint a gyakorlati bemutatóban a tanulók megnézhették a parancsnokság erdőtüzes gyorsbeavatkozó járgányát, beülhettek az autóba, megnézhették eszközeit, köztük a száz liter oltóvíz-kapacitással rendelkező oltószerkezetet is.

A résztvevők felpróbálhatták a légzőkészülékeket

Fotó: Katasztrófavédelem.hu

Mindezeken túl felpróbálhattak például tűzoltó védősisakot is, a legbátrabbak pedig saját maguk tapasztalhatták meg, milyen érzés légzőkészülékben tájékozódni, mozogni.