Hiába ült börtönben, szabadulása után ott folytatta, ahol abba hagyta: ez volt a bűne

Szabadulása után csak két hónapot bírt ki lopás nélkül, most újra börtönbe kerülhet egy jászberényi férfi – részletezte az ügyet dr. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Az ablak se állíthatta meg, hogy újra lopjon

Forrás: Szolnok Járási Ügyészség/az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette

A Jászberényi Járási Ügyészség kifosztás bűntette és lopás miatt indítványozta egy 35 éves jászberényi férfi letartóztatását.

Az indítványból kiderül, hogy a tettes többszörös visszaesőnek minősül, korábban ugyanis már üt börtönbe, ahonnan 2025 július 8-án szabadult, ám rövid időn belül újabb 2 bűncselekményt követett el.

Augusztus 30-án délután az egyik jászberényi munkásszállóba tért be, ahol két éjszakai műszak után az alvó munkások szobájába belopódzott és onnan a sértettek mellől ellop ott egy mobiltelefont és egy szerszámokkal teli hátizsákot.

Később, szeptember 10-én este egy jászberényi felújítás alatt álló ingatlannál jelent meg, ahová a lakás hátsó ablakát benyomva bement, hogy az ott lévő szerszámokat eltulajdonítsa. A tolvajlás közben azonban lebukott, így a helyszínről anélkül távozott, hogy bármint is sikerült vona elvinnie.

A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye (az előélete alapján kiszabható büntetés nagyságát figyelembe véve). Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményeket követne el.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a férfi fellebbezett.