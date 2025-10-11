október 11., szombat

Tiszafüredi reggel

2 órája

Meglátta a kosarat és engedett a kísértésnek, pedig akkor még nem is sejtette mennyi pénzt talál benne

Címkék#lopás#piac#kosár

Megtalálta a fonott kosarat a piaci parkolóban, zsebre tette a benne lévő 104 ezret, a pénztárcát, a mobilt és a bankkártyát pedig később egy árokba hajította. A vádirat szerint a lopás Tiszafüreden 2025. augusztus 16-án reggel történt a Piac tér mellett

Szoljon.hu

A vádirat szerint 2025. augusztus 16-án reggel történt a lopás Tiszafüreden, amikor egy férfi a Piac tér melletti parkolóban talált meg egy fonott kosarat, amelyet egy nő hagyott ott véletlenül. A kosárban női táska, pénztárca, mobiltelefon, bankkártya és 104 ezer forint készpénz volt.

lopás tiszafüred
Pimasz lopás Tiszafüreden: ezt a fonott kosarat vitte el a férfi
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi a kosarat elvitte, a pénzt magához vette, a többi tárgyat pedig később egy árokba dobta a Debreceni úton. Az eltulajdonított összegből 84 ezer forintot a hatóságok lefoglaltak, így az részben megtérült.

Jogi következménnyel járt a lopás Tiszafüreden

Az ügyészség a bűncselekményt beismerő férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A Tiszafüredi Járásbíróság 2025. október 7-én – az ügyészi indítvánnyal összhangban – jogerősen egy év próbaidőre bocsátotta a büntetlen előéletű vádlottat, és elrendelte a meg nem térült pénzösszeg vagyonelkobzását.

