1 órája
Meg akarták mérgezni Blacket, a jászberényi hős mentőkutyát
Az emberi gonoszság nem ismer határokat. Ezt tapasztalta meg a minap Mező Marcell, a Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntese, aki négylábú társával Blackkel 2023-ban részt vett a törökországi földrengés utáni mentésben. A fiatalember szülei mérgezett kolbászdarabot találtak a családi ház udvarán. A gyanús falatkát valószínűleg a hős mentőkutyának dobta be valaki. A kutya mérgezési kísérlet mindenkit megdöbbentett.
Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett mérgezés áldozata Black, a jászberényiek hős mentőkutyája. A sokkoló kutya mérgezési kísérletről szóló bejegyzés szinte felrobbantotta a Kutyákkal az Életért Alapítvány közösségi oldalát. A kommentelők érthető módon mélységesen felháborodtak, értetlenül álltak a történtek előtt.
Tragédiával is végződhetett volna a mérgezési kísérlet
Mező Marcellt, a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesét és négylábú társát 2023-ban ismerte meg a világ. Az akkor 19 éves fiatalember hősies cselekedetével bátorságból és emberségből is tanúbizonyságot tett a pusztító törökországi földrengés utáni mentésben. Önzetlenségéért hazai és nemzetközi díjat vehetett át. Azóta is a jászberényi alapítvány önkéntese. Az elmúlt napokban futótűzként terjedt a hír a közösségi médiában, hogy valaki, vagy valakik megpróbálták megmérgezni a hős mentőkutyát.
– Október 12-én délelőtt Blackkel a mentőkutyás kiképzőbázison tréningeztünk. Egy óra után értünk haza, a szüleim már fél órával korábban otthon voltak. Ők vették észre a lépcsőn a mérgezett kolbászdarabot – mondta el megkeresésünkre Mező Marcell, aki elképzelni sem tudja, hogy miért próbálta valaki megmérgezni a kutyust.
Nincs rossz viszonyunk a szomszédokkal, senki sem jelezte, hogy esetleg zavarná a kutyaugatás. Az esetet követően feljelentést tettünk a rendőrségen. A szomszédok is segítőkészek voltak, megmutatták a rendőröknek a kamerafelvételeket
– tette hozzá az önkéntes, mentőkutya vezető.
Óvotosságra inti a kutyatulajdonosokat az alapítvány
– Óriási szerencse, hogy nem Black találta meg a patkányméreggel teletűzdelt kolbászdarabot, ami néhány napon belül nagy kínszenvedéssel járó halált okozhatott volna a kutyának. Mindenkit megdöbbentett az eset, önkénteseink körében még nem tapasztaltunk hasonlót. Black munkájára bármikor szükség lehet, így felbecsülhetetlen értéket képvisel nemcsak Marci, hanem mindannyiunk számára – hangsúlyozta Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke. A szervezet arra kér minden kutyatulajdonost, hogy figyeljenek oda környezetükre és ha hasonló esetet tapasztalnak, azonnal jelentsék a hatóságoknak.
Forrnak az indulatok a közösségi médiában
A Kutyákkal az Életért Alapítvány posztja alatt a kommentelők sorra felháborodásuknak adtak hangot.
– Mélységesen felháborító, hogy mennyi gonosz lelkű ember van! Ez egy szegénységi bizonyítvány – írta egy hölgy. A hozzászólásokból kiderül: sokan bíznak benne, hogy mielőbb rendőrkézre kerül az elkövető és megkapja méltó büntetését. – Egy állat soha nem tenne ilyet. Erre csak az „embernek” nevezett lény képes – olvasható egy másik megjegyzésben.
Már nyomoz a rendőrség
Az esettel kapcsolatban kerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Mári Ilona rendőr alezredes szóvivő tájékoztatása szerint az ügyben ismeretlen tettes ellen állatkínzás vétség miatt indult eljárás a Jászberényi Rendőrkapitányságon. Hozzátette: az állatkínzás alapesete két évig terjedő, míg minősített esete egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
