Sokan nem figyelnek erre, pedig ezek a legnagyobb veszélyek mindenszentekkor

A rendőrség idén is fokozott jelenlétet biztosít a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugodt körülmények között teljen.

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a halottak napjára és mindenszentekre

Forrás: Police.hu

Kérik, hogy a közelgő ünnepek idején mindenki kiemelten figyeljen értékeire.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskák, lezáratlan kerékpárok vagy a temető előtt parkoló autókban látható értékek könnyen a bűnelkövetők célpontjává válhatnak. Ugyanez igaz a nyitva felejtett, nem megfelelően biztosított otthonokra is, ahol a bennük található értékek lehetnek veszélyben.

Ezekben a napokban a közúti forgalom megszokottnál jóval nagyobb lehet, és a zsúfolt utak miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek – olvasható a police.hu-n. A rövid nappalok és a csökkenő látótávolság tovább nehezítheti a közlekedést, ráadásul a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs kijelölt járda, így gyalogosok az úttest szélén sétálhatnak. A rendőrség ezért javasolja a fényvisszaverő mellény vagy más láthatósági eszköz használatát gyalogosoknak és kerékpárosoknak – ez életet menthet!

A járművezetőket is óvatosságra intik: közelítsék meg fokozott figyelemmel a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek tekintettel az úttest mellett haladókra, a buszmegállók környékén közlekedőkre, és ne vezessenek megszokásból, hiszen a temetők környékén ideiglenes forgalmirend-változás is előfordulhat. Az egyenruhások idén is kiemelt figyelmet fordít az ünnepi napokon az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és polgárőrök segítségével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.