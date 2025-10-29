október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsan áldozatokká válhatunk

35 perce

Sokan nem figyelnek erre, pedig ezek a legnagyobb veszélyek mindenszentekkor

Címkék#érték#temető#rendőrség#veszély

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékére a mindenszentek és a halottak napja idején.

Szoljon.hu
Sokan nem figyelnek erre, pedig ezek a legnagyobb veszélyek mindenszentekkor

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a halottak napjára és mindenszentekre

Forrás: Police.hu

A rendőrség idén is fokozott jelenlétet biztosít a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugodt körülmények között teljen.

A rendőrség idén is kiemelt figyelmet fordít a halottak napjára és mindenszentekre
Forrás:  Police.hu

Kérik, hogy a közelgő ünnepek idején mindenki kiemelten figyeljen értékeire. 

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskák, lezáratlan kerékpárok vagy a temető előtt parkoló autókban látható értékek könnyen a bűnelkövetők célpontjává válhatnak. Ugyanez igaz a nyitva felejtett, nem megfelelően biztosított otthonokra is, ahol a bennük található értékek lehetnek veszélyben.

Ezekben a napokban a közúti forgalom megszokottnál jóval nagyobb lehet, és a zsúfolt utak miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek – olvasható a police.hu-n. A rövid nappalok és a csökkenő látótávolság tovább nehezítheti a közlekedést, ráadásul a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs kijelölt járda, így gyalogosok az úttest szélén sétálhatnak. A rendőrség ezért javasolja a fényvisszaverő mellény vagy más láthatósági eszköz használatát gyalogosoknak és kerékpárosoknak – ez életet menthet!

A járművezetőket is óvatosságra intik: közelítsék meg fokozott figyelemmel a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek tekintettel az úttest mellett haladókra, a buszmegállók környékén közlekedőkre, és ne vezessenek megszokásból, hiszen a temetők környékén ideiglenes forgalmirend-változás is előfordulhat. Az egyenruhások idén is kiemelt figyelmet fordít az ünnepi napokon az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és polgárőrök segítségével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu