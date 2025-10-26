október 26., vasárnap

Letartóztatás

Kiderült, miért hurcoltak el a saját házából egy férfit: megtalálták a főkolompost

Címkék#kényszermunka#Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság#erőszak

Két férfi bántalmazott, később munkára kényszerített egy nagykőrösi férfit a közelmúltban. Kiderült, nem először történt ez meg. Letartóztatás lett a vége.

Szoljon.hu

A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a 33 éves férfit, aki erőszakkal munkára kényszerített egy nagykőrösi férfit.

BAR_4882
Kattant a bilincs a gyanúsított csuklóján
Fotó: Baranyai Attila

– A gyanú szerint október 11-én este a férfi és ismeretlen társa bement egy nagykőrösi házba, és bántalmazták az ott lakót, majd erőszakkal magukkal vitték. Mint kiderült, a férfi ezt azért tette, hogy az elhurcolt férfit Fajszon arra kényszerítse, hogy ellenszolgáltatás nélkül járművet vezessen, valamint építőipari és mezőgazdasági munkákat végezzen – olvasható a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a Cegled.hu oldalon.

Mint írják: a történtek híre hamar eljutott az egyenruhásokhoz. A gyors adatgyűjtés és felderítés után már másnap, október 12-én egy fajszi lakásban elfogták a gyanúsítottat. Az ingatlanban tartózkodott a sértett is. A férfi később elmondta a nyomozóknak, hogy a férfi nem először kényszerítette munkára. Elmondása szerint az elmúlt két évben többször is így bánt vele.

– A Pest vármegyei rendőrök kényszermunka bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 33 éves tettest, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – közölték az illetékesek.

 

