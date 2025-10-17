Baleset
Óriási csattanást hallottak a miklósiak, mindenfelé roncsok és törmelékek hevertek az úton
A késő délelőtti órákban történt a baleset, a helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom.
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset
Két személyautó és két kisteherautó karambolozott a 4-es főút 118-as kilométerénél, Törökszentmiklós térségében pénteken a délelőtti órákban.
A helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik kisteherautót. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.
