Óriási csattanást hallottak a miklósiak, mindenfelé roncsok és törmelékek hevertek az úton

Két személyautó és két kisteherautó karambolozott a 4-es főút 118-as kilométerénél, Törökszentmiklós térségében pénteken a délelőtti órákban.

A helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik kisteherautót. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.