Baleset

Óriási csattanást hallottak a miklósiak, mindenfelé roncsok és törmelékek hevertek az úton

Címkék#karambol#4-es főút#személyautó#kisteherautó

A késő délelőtti órákban történt a baleset, a helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom.

Kiss Ádám
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Két személyautó és két kisteherautó karambolozott a 4-es főút 118-as kilométerénél, Törökszentmiklós térségében pénteken a délelőtti órákban.

A helyszínre riasztott törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik kisteherautót. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a baleset miatt az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.

 


 

