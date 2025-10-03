A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön

A hozzászólásokból kiderült, hogy a rendőrök megérkeztek a helyszínre, az érintett Liszt Ferenc utcát lezárták, az emberölés körülményeit viszont csak találgatások övezték. A közösségi oldal bejegyzéseit írók tudni vélték, hogy a településen kedvelt Gyuri bácsi az öcsödi gyilkosság áldozata, de az elkövetőről is akadtak sejtések, sőt, a gyilkosság különös kegyetlenségét, és droghasználatot is feltételezték.

A 2024-es öcsödi gyilkosság környékét az emberölés után lezárták a helyszínelők

Forrás: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság aznap délután már közleményt is adott ki, melyből kiderült, hogy 2024. augusztus 27-én hajnalban megjelent egy férfi a fiatalkorú fiával a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. Elmondták, hogy előző nap délután a fiú bement egy idős öcsödi férfi házába, ahol bántalmazta az ottlakót, majd elhagyta az ingatlant. A bejelentést követően a rendőrök azonnal a helyszínre mentek, és a házban holtan találták az idős embert.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az öcsödi gyilkosság módja brutális volt

Nem sokkal a rendőrségi nyilatkozat után a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség már bővebb információval szolgált közleményében. Aszerint a 17 esztendős fiú 2024. augusztus 26-án, hétfőn délután Öcsödön – a 10 éves öccsével együtt(!) – megjelent a 85 éves szomszéd férfi házánál, aki behívta őket. A házban a nagyobbik fiú egy ott talált

fém-keverőtállal,

seprűvel

és egy gereblyével

többször nagy erővel megütötte áldozatát, majd pedig az idős ember zsebében lévő pénztárcából 103 ezer forintot elvett.

Ezt követen a fiatalember magához vett egy téglát, mellyel a bácsit tovább ütlegelte, ráadásul oly’ erővel, hogy a tégla kettétört. A bántalmazás következtében a férfi életét vesztette – tájékoztatott a főügyészség sajtószóvivője. Az már a nyomozásnál derült ki, hogy a kábítószer-függő fiú drogvásárlás miatt akart mindenáron pénzhez jutni...

A fiatalembert még aznap letartóztatták, más okok mellett azzal az indokkal, hogy a gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja miatt, illetve arra tekintettel, hogy a cselekmény végrehajtásában is a kábítószerre szükséges pénz megszerzése motiválta, megalapozottan lehet tartani a bűnismétlés veszélyétől is.