A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön
Tavaly augusztus 27-én, kedden délelőtt egy öcsödi Facebook-csoportban jelent meg először a hír, hogy meggyilkoltak egy idős embert a tiszazugi településen. Az öcsödi gyilkosság bestiális módja az egész országot megdöbbentette.
A hozzászólásokból kiderült, hogy a rendőrök megérkeztek a helyszínre, az érintett Liszt Ferenc utcát lezárták, az emberölés körülményeit viszont csak találgatások övezték. A közösségi oldal bejegyzéseit írók tudni vélték, hogy a településen kedvelt Gyuri bácsi az öcsödi gyilkosság áldozata, de az elkövetőről is akadtak sejtések, sőt, a gyilkosság különös kegyetlenségét, és droghasználatot is feltételezték.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság aznap délután már közleményt is adott ki, melyből kiderült, hogy 2024. augusztus 27-én hajnalban megjelent egy férfi a fiatalkorú fiával a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon. Elmondták, hogy előző nap délután a fiú bement egy idős öcsödi férfi házába, ahol bántalmazta az ottlakót, majd elhagyta az ingatlant. A bejelentést követően a rendőrök azonnal a helyszínre mentek, és a házban holtan találták az idős embert.
Az öcsödi gyilkosság módja brutális volt
Nem sokkal a rendőrségi nyilatkozat után a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség már bővebb információval szolgált közleményében. Aszerint a 17 esztendős fiú 2024. augusztus 26-án, hétfőn délután Öcsödön – a 10 éves öccsével együtt(!) – megjelent a 85 éves szomszéd férfi házánál, aki behívta őket. A házban a nagyobbik fiú egy ott talált
- fém-keverőtállal,
- seprűvel
- és egy gereblyével
többször nagy erővel megütötte áldozatát, majd pedig az idős ember zsebében lévő pénztárcából 103 ezer forintot elvett.
Ezt követen a fiatalember magához vett egy téglát, mellyel a bácsit tovább ütlegelte, ráadásul oly’ erővel, hogy a tégla kettétört. A bántalmazás következtében a férfi életét vesztette – tájékoztatott a főügyészség sajtószóvivője. Az már a nyomozásnál derült ki, hogy a kábítószer-függő fiú drogvásárlás miatt akart mindenáron pénzhez jutni...
A fiatalembert még aznap letartóztatták, más okok mellett azzal az indokkal, hogy a gyanúsított kábítószert fogyasztó életmódja miatt, illetve arra tekintettel, hogy a cselekmény végrehajtásában is a kábítószerre szükséges pénz megszerzése motiválta, megalapozottan lehet tartani a bűnismétlés veszélyétől is.
A Szolnoki Törvényszék 2025. október 2-án, csütörtökön előkészítő ülést tartott a büntetőügyben, melyen a fiatal vádlott és védője a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, mely nyilatkozatát a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott.
A Szolnoki Törvényszék aznap kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetést szabott ki a büntetlen előéletű, mindössze 17 éves fiatalemberre.
A bírósági tényállás szerint a bestiális tettet elkövető fiatal a kiskorú testvérét kísérte el az idős emberhez szilvát szedni, azonban meglátta, hogy későbbi áldozata ingzsebében készpénz van, és ezt bármi áron meg akarta szerezni. Végül 103 ezer forint készpénzt zsákmányolt, amiből kábító hatású anyagot vásárolt, amit el is fogyasztott. Az ügyben alig néhány hete, 2025. augusztus 12-én emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. A Szolnoki Törvényszék pedig 2025. október 2-án már előkészítő ülésre is tűzte azt, melyen a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, mely nyilatkozatát a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott.
A döntés nem jogerős. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni a döntés ellen. A vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett, így már biztos, hogy az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik majd.
