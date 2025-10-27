2 órája
Hiába fizetett vissza többet, ez is kevés volt hitelezőjének, aki kemény módszerhez folyamodott
Rendőrkézre került egy jászapáti férfi, aki életveszélyesen megfenyegette ismerősét. A gyanúsított több millió forintot adott kölcsön a sértettnek, aki tartozásánál már többet is visszafizetett, ám a férfi ezzel sem elégedett meg. A konfliktus odáig fajult, hogy a hitelező fenyegetéssel próbált nyomást gyakorolni a másik félre. A rendőrség önbíráskodás bűntette miatt indított eljárást.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a nyomozók október 24-én önbíráskodás bűntett elkövetése miatt hallgattak ki egy jászapáti férfit.
Önbíráskodás miatt áll az igazságszolgáltatás elé
Mint kiderült, a Jászberényi Rendőrkapitányság eljárást folytat egy 24 éves férfi ellen, aki 5 millió forintot adott kölcsön ismerősének. Megállapodásuk szerint a sértettnek az összeget három részletben, száz százalékos kamattal, összesen 10 millió forint visszafizetésével kellett volna rendeznie. A kölcsönt kérő személy 6 és fél millió forintot törlesztett, viszont az utolsó határidő leteltével még mindig több millió forinttal tartozott a hitelezőnek. A jászapáti férfi ezután megjelent a sértett otthonánál, ahol előbb szóban, majd később üzenetben is életveszélyesen megfenyegette.
A gyanúsított már más ügy miatt is bűnügyi felügyelet alatt áll. Október 24-én pedig önbíráskodás bűntett elkövetése miatt hallgatták ki és vették őrizetbe. Letartóztatását a bíróság elrendelte.
