Minden élet számít

3 órája

Riasztották a ceglédi tűzoltókat, furcsa hangokat hallottak az egyik fáról

Címkék#arapapagáj#papagájfióka#madarak#veszély

A ceglédi tűzoltók ismét bizonyították, hogy számukra valóban minden élet számít.

Szokatlan riasztást kaptak kedden kora délután a ceglédi hivatásos tűzoltók: egy arapapagáj-fióka került bajba, miután madzagba gabalyodott egy csaknem 20 méter magas fa lombjai között, és képtelen volt kiszabadulni. A helyzetet súlyosbította, hogy a fiatal madarat gazdája még fecskendőből eteti, így fennállt a veszély, hogy elpusztul, ha nem kap időben segítséget.

Green-winged (red) macaw looking at reflection
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

A gazda kétségbeesetten próbálta elérni a fiókát, de nem járt sikerrel. Végül a tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik magasból mentő segítségével közelítették meg a fát. Szelíden szólongatták a madarat, miközben óvatosan kiszabadították a rászorult madzagból – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A mentés szerencsésen zárult: a papagáj sértetlenül került vissza gazdájához, aki megkönnyebbülten vihette haza kedvencét.

 

 

