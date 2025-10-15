Riasztották a ceglédi tűzoltókat, furcsa hangokat hallottak az egyik fáról

Szokatlan riasztást kaptak kedden kora délután a ceglédi hivatásos tűzoltók: egy arapapagáj-fióka került bajba, miután madzagba gabalyodott egy csaknem 20 méter magas fa lombjai között, és képtelen volt kiszabadulni. A helyzetet súlyosbította, hogy a fiatal madarat gazdája még fecskendőből eteti, így fennállt a veszély, hogy elpusztul, ha nem kap időben segítséget.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A gazda kétségbeesetten próbálta elérni a fiókát, de nem járt sikerrel. Végül a tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik magasból mentő segítségével közelítették meg a fát. Szelíden szólongatták a madarat, miközben óvatosan kiszabadították a rászorult madzagból – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A mentés szerencsésen zárult: a papagáj sértetlenül került vissza gazdájához, aki megkönnyebbülten vihette haza kedvencét.