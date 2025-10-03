Többszörösen büntetett férfi és társa fosztották ki idős ismerősüket Jászapátin

Egy 88 éves asszony szatyrokkal a kezében tartott hazafelé Jászapátin, amikor ismerősei megszólították. A vádirat szerint innen indult az a történet, amely miatt ma bíróság elé kellett állniuk.

Régi ismerősei fosztották ki a 88 éves nőt

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

A páros különféle indokokra hivatkozva pénzt kért az idős hölgytől, amit hiába igyekezett elhárítani a 88 éves asszony, a páros ugyanis nem tágított. Ekkor az egyik férfi hirtelen a 88 éves hölgyhöz lépett, egyik karját megfogta, majd a sértett felső ruházatának zsebéből egy gyors mozdulattal kivette annak pénztárcáját és elfutottak. A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a pénztárcát a benne hagyott aprópénzzel a rendőrök találták meg eldobva. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű, jelenleg is szabadságvesztés büntetését töltő 34 éves férfivel szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, míg 33 éves társával szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni.