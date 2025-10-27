október 27., hétfő

Szabina névnap

Letartóztatás

1 órája

Néhány üveg szeszes ital, több év szabadságvesztés – a biztonsági őrt is megfenyegették a gyanúsítottak

#rablás#biztonsági őr#bevásárlóközpont#erőszak

Céltudatosan léptek be a bevásárlóközpontba, ám az áruház biztonsági őrének azonnal feltűnt, hogy mire készülnek. A rablás Karcagon végül nem maradt következmények nélkül: a helyi rendőrök gyorsan azonosították a tetteseket, akik, mint kiderült, nem először felelnek tetteikért a hatóságok előtt.

Nyitrai Fanni

Október 19-én egy 30 és egy 39 éves férfi lépett be az egyik helyi bevásárlóközpontba az esti órákban, egy harmadik személy társaságában. A megalapozott gyanú szerint azért mentek az üzletbe, hogy szeszes italokat lopjanak, így egyenesen az alkoholtartalmú italok polcaihoz siettek. A bolt biztonsági őrének azonnal feltűnt a gyanús viselkedésük, ezért a kamerákon keresztül figyelte mozgásukat. A rablás Karcagon végül fenyegetésbe torkollott.

a rablás Karcagon történt októberben
A rablás Karcagon történt, az elkövetők gyorsan rendőrkézre kerültek
Forrás: police.hu

Rablás Karcagon: a biztonsági őrt fenyegették a tettesek

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint, miután a biztonsági szakember észlelte, hogy az egyik férfi két üveg szeszes italt vett magához, a nyomukba eredt. A gyanúsítottak ekkor megpróbáltak elbújni előle az áruház polcai között, ezért az őr a kijárathoz sietett, hogy megakadályozza a fizetés nélküli távozást. Ennek ellenére a 30 esztendős férfi megpróbálta elhagyni a boltot, a kezében két üveg italt tartva, ám a biztonsági őr felszólította arra, hogy álljon meg és szolgáltassa vissza az árucikkeket.

Mindeközben a harmadik fél kiszaladt a karcagi bevásárlóközpontból, és az intézkedés alá vont férfi sem tett már eleget a felszólításnak, és igyekezett társa után szaladni, de a sértett a karjánál és a ruházatánál megfogta és visszatartotta. Ebből a 30 éves gyanúsított rángatózással próbált szabadulni, mire megjelent 39 esztendős társa, akinek átadta a kezében tartott egyik üveget, amelyet ütésre emelt, és megfenyegette az eljáró biztonsági őrt, hogy leüti, amennyiben nem engedi el az intézkedés alá vont férfit. Ennek hatására a szakember elengedte őt, majd a gyanúsítottak elszaladtak a szeszes italokkal együtt.

A karcagi rendőrök gyorsan azonosították a tetteseket

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint, a város egyenruhásai a kamerafelvételek alapján gyorsan azonosították a két férfit, akiket elfogtak és előállítottak, míg a harmadik személy ellen elfogatóparancsot adtak ki. Mint kiderült, az előállított férfiak büntetett előéletűek. A 38 éves elkövetőt a Karcagi Járásbíróság 2025. október 8-án első fokon 1 év 5 hónap fogházbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Fiatalabb társát a Szeghalmi Járásbíróság 2025. október 5-én 2 év 8 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Nem maradhattak szabadlábon a rablás gyanúsítottjai

A Karcagi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt indítványozta a két férfi letartóztatását, ugyanis a kiszabható büntetés nagysága miatt fennáll szökésüknek és elrejtőzésüknek a veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye is. Továbbá félő, hogy szabadlábon hagyásuk esetén befolyásolnák harmadik társukat.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsítottak letartóztatását elrendelte.

 

