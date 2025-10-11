október 11., szombat

Rajtaütés

Otthona közelében csaptak le rá a rendőrök, saját vevője buktatta le a tiszaburai dílert

Címkék#DELTA Program#drog#díler#bűntett

Egy rutinellenőrzésnek indult, de komoly rajtaütés lett belőle: a rendőrök Jászladányon drogot és egy dílert is találtak. A DELTA Program újabb sikeres akciót könyvelhet el.

Szoljon.hu

A rendőrök a DELTA Program keretében most Jászladányon csaptak le, miután kábítószer-ügylet nyomára bukkantak. Október 7-én este a Jászladányi Rendőrőrs munkatársai egy tiszaburai férfit igazoltattak a településen, akinél 20 darab alufóliába csomagolt fehér port találtak. A vizsgálat megállapította, hogy a pakkok N-ethylpentedron hydrochlorid nevű kábítószert tartalmaztak – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Díler kezén kattant a bilincs
Forrás: police.hu

A nyomozók másnap már az eladó nyomában voltak, akit otthona közelében fogtak el. A 49 éves férfi ruházatában szintén több, előre kimért drogot találtak a rendőrök.

A dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A hatóságok szerint a mostani akció újabb fontos lépés a térség kábítószer-terjesztő hálózatainak felszámolásában.

 

