Nem hiszi el, hol próbált meg elbújni a rendőrök elől a körözött férfi – videón a kabaréba illő eset

Három elfogatóparancs is érvényben volt egy 21 éves szűcsi férfi ellen, akinek 312 nap fogházbüntetést kellett volna letöltenie, miután nem fizette be a rá kiszabott pénzbírságokat. A fiatal azonban nem jelentkezett önként a börtönben, hanem megpróbált bujkálni a hatóságok elől, még egy remeknek gondolt rejtekhelyet is választott magának – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos Facebook-oldala.

Egy egész egység érkezett a férfi elfogására. Az egyenruhások a kapun belépve még nem sejtették, milyen rejtekhelyet választott a körözött fiatalember...

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Nem jött be ez a rejtekhely...

A jászsági rendőrök és a Tisza MEKTO bevetési egység tagjai azonban a nyomára bukkantak. Október 10-én átkutatták feltételezett jászfényszarui rejtekhelyét, ahol a férfi egy ülőgarnitúra alá bújva próbált elrejtőzni. Ez tehát nem jött össze, bár a videót elnézve érthetetlen, hogyan gondolhatta ezt jó ötletnek... A rendőrök elfogták, és már megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltését.

Fantáziájuk van, szerencséjük nincs

Nem ez volt az első eset, hogy meglehetősen furcsa helyen próbáltak meg elbújni a rendőrök elől Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Tavaly egy 27 éves tiszapüspöki nő gondolta úgy, hogy egy autó hátsó ülése alatt próbál meg elbújni a egy idős ember kirablása után – természetesen nem jött be az elképzelése.

Egy ház melléképületéből lopott, majd a szomszédház padlásán keresett magának rejtekhelyet egy törökszentmiklósi férfi néhány éve. Nem volt jó döntés, őt is lekapcsolták.

És igen, a klasszikus, már-már filmes klisébe hajló eset megtörtént már a jászkunsági rendőrökkel: jó néhány éve Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tisza Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály beosztottjainak segítségével elfogtak egy többszörösen körözött személyt, akinek nem támadt jobb ötlete annál, mint hogy egy ágyneműtartóban keressen magának menedéket. Lehet tippelni, mi lett a Benny Hill-showba illő történet vége...