Zsúfolt munkanap
3 órája
Három nap, tizenhat eset – szinte alig álltak meg a rendőrök a hétvégén
Rengeteg munkával telt a hévége, vasárnap rengeteg balesetről adtunk hír, melyekhez a rendőrség munkatársait is riasztották.
Az elmúlt 72 órában nyolc olyan közlekedési baleset is történt, ami személyi sérüléssel is járt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
De nem csak balesetnél intézkedtek az elmúlt három napon, a vármegye rendőrei egy személyt is elfogtak az ellene érvényben lévő körözés alapján, illetve hét ittas járművezetőt állítottak meg a jászkunsági utakon.
