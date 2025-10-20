Három nap, tizenhat eset – szinte alig álltak meg a rendőrök a hétvégén

Az elmúlt 72 órában nyolc olyan közlekedési baleset is történt, ami személyi sérüléssel is járt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Összesen 16 esethez riasztották a vármegyei rendőröket az elmúlt 72 órában

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

De nem csak balesetnél intézkedtek az elmúlt három napon, a vármegye rendőrei egy személyt is elfogtak az ellene érvényben lévő körözés alapján, illetve hét ittas járművezetőt állítottak meg a jászkunsági utakon.