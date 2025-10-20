október 20., hétfő

Zsúfolt munkanap

3 órája

Három nap, tizenhat eset – szinte alig álltak meg a rendőrök a hétvégén

Címkék#baleset#körözés#elfogás#ittas vezetés#rendőrség#szabálysértés

Rengeteg munkával telt a hévége, vasárnap rengeteg balesetről adtunk hír, melyekhez a rendőrség munkatársait is riasztották.

Dobos Zsófia Tünde

Az elmúlt 72 órában nyolc olyan közlekedési baleset is történt, ami személyi sérüléssel is járt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

útinform csoport
Összesen 16 esethez riasztották a vármegyei rendőröket az elmúlt 72 órában
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

De nem csak balesetnél intézkedtek az elmúlt három napon, a vármegye rendőrei egy személyt is elfogtak az ellene érvényben lévő körözés alapján, illetve hét ittas járművezetőt állítottak meg a jászkunsági utakon.

 

 

