Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben

Nem olyan régen számoltunk be arról, hogy a rendőrségi körözések lajstromában több jászkunsági bűnöző is top listás helyen szerepel. Csakhogy a rendőrség nem csupán embereket, de egészen meglepő dolgokat is keres.

Számos tárgyat, de még holtesteket is találni a rendőrségi körözések listáján

Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Milyen dolgokat köröznek a Jászkunságban?

Mint a police.hu nyilvános adatbázisában olvasható, keresnek például egy rakás járművet a Jászkunságban és környékén. Kirívóan sok járgányt köröznek a ceglédi rendőrök. Például egy ötven éves MZ-t épp úgy, mint egy méregdrága, szlovák rendszámú BMW-t. De idén nyár óta egy szürke Mazdát, egy régi fehér Fordot és egy még régebbi, szintén fehér Opelt is köröz a Ceglédi Rendőrkapitányság. Az MZ egyik „kis testvérét”’ kunszentmártoni illetékességgel kutatják. Ugyanitt egy húszéves BMW is a hatóság látószögében van. A karcagi kék ruhások egy drónt, a törökszentmiklósiak pedig még egy pótkocsit is keresnek. A mezőtúri kapitányságon egy GPS-jeladó nyomában vannak.

Gazdáiknak hiányoznak, így a mi listánkból viszont nem hiányozhatnak az emberi hajtású járművek. A Karcagi Rendőrkapitányság egy színes Neuzer nyomára szeretne bukkanni már másfél éve. Tiszafüreden egy jó kis barna Csepelt keresnek, immár négy esztendeje. Fájó hiány lehet tulajdonosának az a piros Csepel Boss sportbicaj, amiről négy és fél esztendeje nincs hír – ezt a berényiek körözik. A Szolnoki Rendőrkapitányság listáján pedig például szerepel egy fekete MTB ST 120. De ugyanők egy segway-t is köröznek.

Egy másik nagy csoportját képezik a körözött tárgyaknak a számítástechnikai eszközök: tablet, Xbox, iPhone, ledes televízió és okosóra is kerestetik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. De a jászberényi kapitányság köröz digitális dekódert és több mint két éve egy vadkamerát is. Szolnokon pedig még egy biztonsági kamera megtalálása is várat magára.

Gitár, fugázógép és főzőlap is eltűnt

De ipari cuccokra is van érvényben körözés. Itt a hegesztőkészüléktől a csőlézeren át a kotrógépig és a traktorig egészen változatos a lista. De van itt még sarokcsiszoló, motoros fűkasza, sőt, Jászberény környékéről még egy főzőlap is eltűnt. Egészen különös dolgok hiányoznak Szolnokon is: például

lapvibrátor,

fugázógép,

emelőlap

és búvárszivattyú.

A legérdekesebb – bár tulajdonosa nyilván nem ezt a kifejezést használná – pedig az a fekete Jakson DK2 Dinky típusú gitár, amely ez év júliusában tűnt el, és amelyet a berényi rendőrök keresnek. És két és fél éve már annak is, hogy a mezőtúriak egy oxigén-koncentrátort szeretnének kézre keríteni.