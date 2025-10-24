29 perce
Rejtélyes maradványok Szolnokon – felkavaró részletek a körözésekben
Nem csak gazfickókat szoktak kisebb-nagyobb erőkkel keresni az egyenruhások. A rendőrségi körözések listáján egy sor egyéb dolgot is találni: a dróntól a kotrógépen át a birkáig széles a lista, de még hullamaradványokat is köröznek.
Nem olyan régen számoltunk be arról, hogy a rendőrségi körözések lajstromában több jászkunsági bűnöző is top listás helyen szerepel. Csakhogy a rendőrség nem csupán embereket, de egészen meglepő dolgokat is keres.
Milyen dolgokat köröznek a Jászkunságban?
Mint a police.hu nyilvános adatbázisában olvasható, keresnek például egy rakás járművet a Jászkunságban és környékén. Kirívóan sok járgányt köröznek a ceglédi rendőrök. Például egy ötven éves MZ-t épp úgy, mint egy méregdrága, szlovák rendszámú BMW-t. De idén nyár óta egy szürke Mazdát, egy régi fehér Fordot és egy még régebbi, szintén fehér Opelt is köröz a Ceglédi Rendőrkapitányság. Az MZ egyik „kis testvérét”’ kunszentmártoni illetékességgel kutatják. Ugyanitt egy húszéves BMW is a hatóság látószögében van. A karcagi kék ruhások egy drónt, a törökszentmiklósiak pedig még egy pótkocsit is keresnek. A mezőtúri kapitányságon egy GPS-jeladó nyomában vannak.
Gazdáiknak hiányoznak, így a mi listánkból viszont nem hiányozhatnak az emberi hajtású járművek. A Karcagi Rendőrkapitányság egy színes Neuzer nyomára szeretne bukkanni már másfél éve. Tiszafüreden egy jó kis barna Csepelt keresnek, immár négy esztendeje. Fájó hiány lehet tulajdonosának az a piros Csepel Boss sportbicaj, amiről négy és fél esztendeje nincs hír – ezt a berényiek körözik. A Szolnoki Rendőrkapitányság listáján pedig például szerepel egy fekete MTB ST 120. De ugyanők egy segway-t is köröznek.
Egy másik nagy csoportját képezik a körözött tárgyaknak a számítástechnikai eszközök: tablet, Xbox, iPhone, ledes televízió és okosóra is kerestetik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. De a jászberényi kapitányság köröz digitális dekódert és több mint két éve egy vadkamerát is. Szolnokon pedig még egy biztonsági kamera megtalálása is várat magára.
Gitár, fugázógép és főzőlap is eltűnt
De ipari cuccokra is van érvényben körözés. Itt a hegesztőkészüléktől a csőlézeren át a kotrógépig és a traktorig egészen változatos a lista. De van itt még sarokcsiszoló, motoros fűkasza, sőt, Jászberény környékéről még egy főzőlap is eltűnt. Egészen különös dolgok hiányoznak Szolnokon is: például
- lapvibrátor,
- fugázógép,
- emelőlap
- és búvárszivattyú.
A legérdekesebb – bár tulajdonosa nyilván nem ezt a kifejezést használná – pedig az a fekete Jakson DK2 Dinky típusú gitár, amely ez év júliusában tűnt el, és amelyet a berényi rendőrök keresnek. És két és fél éve már annak is, hogy a mezőtúriak egy oxigén-koncentrátort szeretnének kézre keríteni.
Az, hogy okmányok is hiányoznak, talán nem olyan nagy meglepetés – személyi igazolvány, adókártya, jogosítvány és lakcímkártya is a keresett tárgyak között szerepel. Annál komolyabb ügy, hogy fegyvereket is köröznek. A Szolnoki Rendőrkapitányság felhívásában található egy Röhm RG 89-es gázrevolver. A kilenc kaliberes, német gyártmányú pisztolyt a piacon valamivel több mint százezer forintra taksálják. Szintén német gyártmány, de jóval kevesebbet – mintegy 20 ezer forintot – ér az az Ekol Major pisztoly, amit szintén a szolnokiak keresnek. A Walther cég által készített, kilenc kaliberes fegyvert 2024 óta körözik. Van egy hat kaliberes Colt is a listán – ezt a karcagi kapitányság keresi, már több mint egy évtizede. Törökszentmiklóson pedig annak a jelentkezését várják, aki tud valamit arról az Umarex félautomata légpisztolyról, ami még 2021 elején tűnt el.
A körözési listán állatok is szerepelnek. Tíz éve keresnek például egy lovat. A kanca hollétéről a Szolnoki Rendőrkapitányság vár információt. Még üszőként tűnt el az a tarka szarvasmarha, amelyet azóta már nyolc éve köröznek. Ha megvan még szegény, azt a szolnoki kapitányságon lehet jelenteni. Ugyanide várnak egy öt éve eltűnt nőstény birkával kapcsolatos információkat is.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Halottak és holttestrészek is vannak bőséggel a rendőrségi körözések között
És bizony holttestekre, sőt, holttestrészekre is számos körözés van érvényben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
Már bőr és hús nélkül találták meg annak az 55 éves férfinek a csontjait, akire Szolnokon leltek rá, 2011-ben. A körözési információk alapján annyit lehet róla tudni, hogy halálakor zöld cipőt, sötét nadrágot, kék-bordó flanel inget és sötétkék dzsekit viselt. Maradványai mellett egy táskát is találtak, abban üdítős flakon, cigaretta, zsebkendő és egy fekete zokni volt.
Elhalt nemi szervénél wc-papírral találták meg Szolnokon egy fiatal nő hulláját 2002-ben. Azóta is körözik a barna hajú, szürkés-zöldes szemű asszony maradványait. Annyit tudhatunk róla, hogy halálakor pántos, műbőr cipőt, csipkés melltartót és világoskék egészruhát hordott. Holtteste mellett találtak még egy Heliker feliratú reklámszatyrot, abban némi pénzt, ruhákat, tampont, egy szétázott, olvashatatlan papírt, öngyújtót és bálazsinórt.
Máig nem ismert, ki volt az az idős úr, akit svájci sapkában, hózentrógerben, zöld-piros-kék kockás ingben találtak meg Szolnokon, 2022 júniusában. Az ősz, közepes testalkatú férfi holttestére már rothadásos állapotban bukkantak. Némi apró, egy csíkos szatyor és egy műanyagnyelű zsebkés volt nála halála órájában.
Már évek óta halott volt az a középkorú férfi, akinek a csontjait még 2014-ben, a 4-es út mentén, a Mol-kútnál találták meg. Lágy szövetet már nem, csupán koponya-, comb- és sípcsontját tudták begyűjteni a helyszínen. A vizsgálatok annyit meg tudtak állapítani, hogy fogsora már halála előtt is hiányos lehetett. A helyszínelők begyűjtöttek továbbá egy barna, 41-es cipőt és egy 1894 feliratú pólót is a maradványok mellől.
2000-es megtalálásakor már csak tíz kilogramm volt egy Tiszaroffnál elhunyt nő holtteste. Az erősen oszlott hullából annyit kisilabizáltak, hogy életében is kis termetű lehetett, nagyjából 161-165 centiméter magas és 41-50 kilogramm súlyú. Tanga, blúz, katonai bakancs és melegítőnadrág volt ruházata, mikor elhunyt.
Különös, arab írású füzettel fedezték fel a törökszentmiklósi rendőrök egy megtermett férfi holttestét szintén Tiszaroffnál, ugyancsak az ezredfordulón. A rendőrség négy darab fényképet is talált mellette, azokon ugyanaz az ember szerepelt – a hatósági feltételezése szerint maga az elhunyt. Eléggé jól öltözötten távozott az élők sorából: Wrangler-farmert, Seiko márkájú karórát és Reebok-kabátot viselt.
Ezért van szükség nyilvános körözésekre
A büntetőeljárási törvény szerint a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelheti el az ismeretlen helyen lévő, avagy ismeretlen eredetű dolgok körözését. A körözést akkor kell visszavonni, ha elrendelésének oka megszűnt. A visszavonást az a szerv rendelheti el, amelynél az adott ügy folyamatban van.
A bérház pincéjétől az iskolapadig minden pillanat tanított valamit – a szolnoki tanárnő személyes krónikája 1956-ról
„Még járt a motor, nyomta bele a buszt a falba” – itt van minden, amit a szolnoki buszbalesetről tudni lehet