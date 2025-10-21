Sűrű nap
1 órája
Elképesztő számok: egy nap alatt több mint tíz körözött személyt fogtak a rendőrök
Döbbenetes adatot közölt a rendőrség hírportálunkkal, egy nap alatt egy tucat körözött személy csuklóján kattant a bilincs.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt nap folyamán két olyan balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket, ahol személyi sérülés történt. De nem állt meg itt a munkájuk, egy ittas vezető ellen is intézkedtek az Jászkunságban, valamint 12 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Nagykunsági-főcsatorna vízszintje
10 órája
Olyan döntést hozott a vízügy, amit a horgászok garantáltan megemlegetnek
Ezt ne hagyja ki!Köszöntés
9 órája
Szépkorú, százesztendős asszonyt köszöntöttek a Szent József templomban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre