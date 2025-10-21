október 21., kedd

Sűrű nap

47 perce

Elképesztő számok: egy nap alatt több mint tíz körözött személyt fogtak a rendőrök

Címkék#baleset#rendőrségi közlemény#elfogás#szabálysértés

Döbbenetes adatot közölt a rendőrség hírportálunkkal, egy nap alatt egy tucat körözött személy csuklóján kattant a bilincs.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt nap folyamán két olyan balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket, ahol személyi sérülés történt. De nem állt meg itt a munkájuk, egy ittas vezető ellen is intézkedtek az Jászkunságban, valamint 12 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.

