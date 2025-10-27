Statisztika
1 órája
Sokan gondolták úgy, hogy a hosszú hétvégén nem ellenőriznek a rendőrök a jászkunsági utakon
Az ittas vezetők mellett körözött személyt is elfogtak a rendőrök, valamint közlekedési baleseteknél is intézkedniük kellett.
Fotó: Bencsik Ádám
A hosszú hétvégén három személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján, illetve nyolc ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
