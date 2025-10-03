Rendőri intézkedések
1 órája
Hatalmas csattanás, alkatrészek az utakon – balesethez riasztották a rendőröket
Szinte alig volt megállás, három balesetnél is intézkedniük kellett a vármegye rendőreinek. Mutatjuk az elmúlt 24 óra eseményeit.
A rendőrség ismét körözött személyeket fogtak
Fotó: Illusztráció / Shutterstock
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a jászkunsági területen három személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez riasztották a vármegyei rendőröket. Továbbá az elmúlt 24 órában három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
