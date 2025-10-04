Aki nem tartja be a szabályt, 3 büntetőpontra és több tízerzer forintos bírságra számíthat október 6-tól

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják. 2025. október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

Ismét egyhetes akció következik

Forrás: Police.hu

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

Aki vezetés közben a telefonját nyomkodja, nemcsak három büntetőpontot kockáztat, hanem több tízezer forintos helyszíni bírságot is. Az okostelefon a közúti balesetek egyik fő oka, hiszen elvonja a sofőr figyelmét az útról és a környezetéről.

A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. A rendőrség célja, hogy felhívják a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentsék a balesetek kockázatát.