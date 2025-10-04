1 órája
Aki nem tartja be a szabályt, 3 büntetőpontra és több tízerzer forintos bírságra számíthat október 6-tól
A rendőrség ismét fokozott ellenőrzést tart az utakon.
A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják. 2025. október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
Aki vezetés közben a telefonját nyomkodja, nemcsak három büntetőpontot kockáztat, hanem több tízezer forintos helyszíni bírságot is. Az okostelefon a közúti balesetek egyik fő oka, hiszen elvonja a sofőr figyelmét az útról és a környezetéről.
A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. A rendőrség célja, hogy felhívják a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentsék a balesetek kockázatát.
