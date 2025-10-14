október 14., kedd

38 perce

Egy roller miatt rontottak be a mezőtúri duóhoz a rendőrök, ahol aztán furcsa dolgot találtak

A mezőtúri rendőrök a bejelentéstől számított negyedórán belül elfogták a rollertolvajokat.

Szoljon.hu

A biztonsági kamera felvétele buktatta le azt a párost, akik október 12-én reggel egy mezőtúri ház udvaráról eltoltak egy mintegy 150 ezer forint értékű elektromos rollert.

Rendőrkézre kerültek a mezőtúri rollertolvajok
Forrás: police.hu

A tulajdonos bejelentése után mindössze negyedórával a rendőrök már az elkövetők otthonában jártak, ahol nemcsak a rollert, hanem egy korábban Gyomaendrődről ellopott kerékpárt is megtaláltak. A 35 éves nőt és 37 éves élettársát előállították, és két rendbeli lopás gyanújával hallgatták ki őket.

Visszakerült a jármű jogos tulajdonosához
Forrás: police.hu

 

