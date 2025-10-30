„Gyere nekem!” – kiabálta a rolleresnek, most a rendőrök keresik – videóval

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik egy rolleres baleset tisztázásához. A rendelkezésre álló adatok szerint egy rolleres fiú 2025. október 7-én 14 óra 40 perckor Szolnokon a Szapáry út és Baross utca kereszteződésénél a Kossuth tér irányába haladt át az úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett sárga jelzéssel kialakított kerékpárúton. amikor egy vele szemben közlekedő férfi rákiabált, hogy „Gyere nekem!”, majd a kikerülését megkezdő fiatal rollerest meglökte. A fiú a lökéstől elesett, az ismeretlen férfi pedig a Baross utca irányába távozott.

A képen látható férfi azonosításához kér segítséget a rendőrség.

Forrás: Police.hu

A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, vagy a cselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy – névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a díjmentes 112-es segélyhívón.