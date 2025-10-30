2 órája
„Gyere nekem!” – kiabálta a rolleresnek, most a rendőrök keresik – videóval
„Gyere nekem!” – ezzel a kiáltással lökte fel egy ismeretlen férfi a rollerező fiút Szolnok belvárosában, majd a Baross utca irányába távozott. A rolleres baleset Szolnokon a Szapáry út és a Baross utca kereszteződésénél történt október 7-én, 14:40-kor. A rendőrség tanúk jelentkezését kéri a férfi azonosításához.
A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik egy rolleres baleset tisztázásához. A rendelkezésre álló adatok szerint egy rolleres fiú 2025. október 7-én 14 óra 40 perckor Szolnokon a Szapáry út és Baross utca kereszteződésénél a Kossuth tér irányába haladt át az úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett sárga jelzéssel kialakított kerékpárúton. amikor egy vele szemben közlekedő férfi rákiabált, hogy „Gyere nekem!”, majd a kikerülését megkezdő fiatal rollerest meglökte. A fiú a lökéstől elesett, az ismeretlen férfi pedig a Baross utca irányába távozott.
A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, vagy a cselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy – névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a díjmentes 112-es segélyhívón.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával
Szolnok letörte a frizura inflációt, a helyi fodrászok csak mosolyognak a felmérésen