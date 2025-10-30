október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aki felismeri...

35 perce

„Gyere nekem!” – kiabálta a rolleresnek, most a rendőrök keresik – videóval

Címkék#Telefontanú#roller#Szolnoki Rendőrkapitányság

„Gyere nekem!” – ezzel a kiáltással lökte fel egy ismeretlen férfi a rollerező fiút Szolnok belvárosában, majd a Baross utca irányába távozott. A rolleres baleset Szolnokon a Szapáry út és a Baross utca kereszteződésénél történt október 7-én, 14:40-kor. A rendőrség tanúk jelentkezését kéri a férfi azonosításához.

Szoljon.hu

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik egy rolleres baleset tisztázásához. A rendelkezésre álló adatok szerint egy rolleres fiú 2025. október 7-én 14 óra 40 perckor Szolnokon a Szapáry út és Baross utca kereszteződésénél a Kossuth tér irányába haladt át az úttesten a kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett sárga jelzéssel kialakított kerékpárúton. amikor egy vele szemben közlekedő férfi rákiabált, hogy „Gyere nekem!”, majd a kikerülését megkezdő fiatal rollerest meglökte. A fiú a lökéstől elesett, az ismeretlen férfi pedig a Baross utca irányába távozott.

A rolleres baleset Szolnokon a Szapáry és a Baross utca kereszteződésénél történt
A képen látható férfi azonosításához kér segítséget a rendőrség. 
Forrás:  Police.hu

A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, vagy a cselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy – névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a díjmentes 112-es segélyhívón.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu