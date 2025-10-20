október 20., hétfő

Normális az ilyen?

1 órája

Nem tetszett neki a „tavasz baba”, így hát inkább összetörte és felgyújtotta

Nem tetszett neki a díszítés, ezért egyszerűen felgyújtotta. A Jászberényi Járási Ügyészség garázdaság és rongálás miatt emelt vádat az ellen a 63 éves férfi ellen, aki május elején látványosan véget vetett a „tavasz babának”.

Szoljon.hu

Furcsa jelenet borzolta a kedélyeket idén májusban Jászberény belvárosában. Egy 63 éves férfi a déli órákban megjelent az egyik közparkban, ahol a helyiek közösségi összefogással készítették el a színes, dekoratív „tavasz babát”. A látvány azonban nem nyerte el a tetszését, sőt, annyira nem, hogy dühében összetörte, majd meg is gyújtotta a díszt és a mellette elhelyezett elemeket – közölte hírportálunkkal a Szolnok Járási Ügyészség.

A tűzben a bábú és a dekoráció teljesen leégett
Forrás: Rendőrség

A tűzben a bábú és a dekoráció teljesen leégett, használhatatlanná vált. A férfi cselekedetével mintegy 70 ezer forintos kárt okozott, és természetesen nem csak az anyagi veszteség, hanem a helyiek megdöbbenése is nagy volt: a „tavasz baba” a városi közösség egyik szimbolikus, vidám alkotása volt.

Az ügyészség most garázdaság és rongálás vétsége miatt vádat emelt a férfi ellen, aki büntetlen előéletű. A vádirat pénzbüntetés kiszabását javasolja, az ügyben pedig a Jászberényi Járásbíróság dönt majd.

A helyszínen készült fotókon az elégett bábú maradványai láthatók – egy kis emlékeztető arra, hogy nem mindenki várja a tavaszt ugyanazzal a lelkesedéssel.

 

