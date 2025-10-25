október 25., szombat

Sürgős dolga volt?

1 órája

Nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, mi történt a piactéren – ezt lépte a szolgáltató

Címkék#piactér#mosdó#kamera#rongálás

A vandalizmus nem ismer határokat. Rongálás történt a minap a jászapáti piactéren. A szolgáltató azonnal lépéseket tett a hasonló és más bűncselekmények megelőzése érdekében.

Szoljon.hu

– Kárt tettek a piactéri férfi mosdó rácsában – számolt be a rongálásról közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Rongálás borzolja a kedélyeket.
Rongálás történt a jászapáti piactéren. Az esetről a városüzemeltető cég számolt be közösségi oldalán
Fotó: Jászapáti Városüzemeltető Kft. Facebook-oldala

Újabb értelmetlen rongálás történt a városban 

A piacot üzemeltető cég közlése szerint ismeretlenek megrongálták a piactéren lévő férfi WC ajtajának védőrácsát. A szolgáltató munkatársai rövid időn belül helyreállították a megrongált rácsot.

– A jövőbeni hasonló esetek megelőzése érdekében kamerát szereltünk fel, valamint alkonykapcsolós térvilágítást is kihelyeztek a területre – írták, kérve a lakosság együttműködését a város közterületeinek megóvásában.  

Rongálás miatt lépett a szolgáltató.
Rejtély, miért akartak bejutni ismeretlenek a mosdóba...
Fotó: Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Facebook-oldala

