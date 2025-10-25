1 órája
Nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, mi történt a piactéren – ezt lépte a szolgáltató
A vandalizmus nem ismer határokat. Rongálás történt a minap a jászapáti piactéren. A szolgáltató azonnal lépéseket tett a hasonló és más bűncselekmények megelőzése érdekében.
– Kárt tettek a piactéri férfi mosdó rácsában – számolt be a rongálásról közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Újabb értelmetlen rongálás történt a városban
A piacot üzemeltető cég közlése szerint ismeretlenek megrongálták a piactéren lévő férfi WC ajtajának védőrácsát. A szolgáltató munkatársai rövid időn belül helyreállították a megrongált rácsot.
– A jövőbeni hasonló esetek megelőzése érdekében kamerát szereltünk fel, valamint alkonykapcsolós térvilágítást is kihelyeztek a területre – írták, kérve a lakosság együttműködését a város közterületeinek megóvásában.
