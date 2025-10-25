Nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, mi történt a piactéren – ezt lépte a szolgáltató

– Kárt tettek a piactéri férfi mosdó rácsában – számolt be a rongálásról közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Rongálás történt a jászapáti piactéren. Az esetről a városüzemeltető cég számolt be közösségi oldalán

Fotó: Jászapáti Városüzemeltető Kft. Facebook-oldala

Újabb értelmetlen rongálás történt a városban

A piacot üzemeltető cég közlése szerint ismeretlenek megrongálták a piactéren lévő férfi WC ajtajának védőrácsát. A szolgáltató munkatársai rövid időn belül helyreállították a megrongált rácsot.

– A jövőbeni hasonló esetek megelőzése érdekében kamerát szereltünk fel, valamint alkonykapcsolós térvilágítást is kihelyeztek a területre – írták, kérve a lakosság együttműködését a város közterületeinek megóvásában.

Rejtély, miért akartak bejutni ismeretlenek a mosdóba...

Fotó: Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Facebook-oldala