Mindenki megúszta sérülés nélkül, de egy személynek így is a rendőrségen ért véget a nap

Címkék#baleset#rendőrség#körözött személy

Balesetmentes napot zártak a rendőrök térségünkben.

Szoljon.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására. 

a közúti baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Az egyenruhások egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.

