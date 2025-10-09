Statisztika
1 órája
Mindenki megúszta sérülés nélkül, de egy személynek így is a rendőrségen ért véget a nap
Balesetmentes napot zártak a rendőrök térségünkben.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására.
Az egyenruhások egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre