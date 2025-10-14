Statisztika
1 órája
Egy nap alatt három baleset és több elfogás – a rendőrök mindenütt ott voltak
Nem telt eseménytelenül az elmúlt 24 óra. A rendőrök három balesethez vonultak, két körözöttet elfogtak, és egy ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.
Az egyenruhások két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.
