Azonnal cselekedtek

56 perce

Szabadnapos ápoló és rendőr mentett életet Szolnokon

Címkék#kórház#Országos Mentőszolgálat#szabadnapos rendőr

Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy 40 év körüli férfi, akinek életét egy szabadnapos ápoló és rendőr mentette meg gyors beavatkozásának köszönhetően.

Szoljon.hu

Hírportálunkon korábban már beszámoltunk arról, hogy Szolnokon egy férfi rosszul lett egy szórakozóhelyen. A 40 év körüli férfi mellkasi fájdalmakra panaszkodott, majd összeesett.

A képen a helyszínre érkező rohamkocsi bajtársai: Dr. Szilágyi-Kiss M. Hajnalka Virág, Kovács Tibor és Szűcs István 
Forrás: Országos Mentőszolgálat

A helyszínen tartózkodók azonnal segítségére siettek, és mentőt hívtak. A mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálták a férfit, ám ekkor már nem lélegzett. Egy szabadnapos ápoló és egy rendőr azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet percekkel később a kiérkező mentőegység folytatott.

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi keringése többször is visszatért, majd stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán gratulált a mentésben részt vevőknek, és mielőbbi felépülést kívánt a betegnek.

 

