Szabadnapos ápoló és rendőr mentett életet Szolnokon

Hírportálunkon korábban már beszámoltunk arról, hogy Szolnokon egy férfi rosszul lett egy szórakozóhelyen. A 40 év körüli férfi mellkasi fájdalmakra panaszkodott, majd összeesett.

A képen a helyszínre érkező rohamkocsi bajtársai: Dr. Szilágyi-Kiss M. Hajnalka Virág, Kovács Tibor és Szűcs István

Forrás: Országos Mentőszolgálat

A helyszínen tartózkodók azonnal segítségére siettek, és mentőt hívtak. A mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálták a férfit, ám ekkor már nem lélegzett. Egy szabadnapos ápoló és egy rendőr azonnal megkezdte az újraélesztést, amelyet percekkel később a kiérkező mentőegység folytatott.

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi keringése többször is visszatért, majd stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán gratulált a mentésben részt vevőknek, és mielőbbi felépülést kívánt a betegnek.