39 perce
Több rejtegetnivalója is volt a földvári sofőrnek, ezeket már nem tudta kimagyarázni
Bátran ült a volán mögé, végül a Szolnoki Rendőrkapitányságon kötött ki egy férfi. Mutatjuk, hogy miért.
Október 17-én egy tiszaföldvári lakos ellen kellett intézkedniük a vármegyei rendőröknek. A sofőrt Rákócziújfalun állították meg, hogy rutinellenőrzést hajtsanak végre, mikor kiderült nem lett volna szabad volán mögé ülnie.
A rendőrök alkoholtesztnek vetették elé a férfit, és kiderült ittasan vezetett, illetve további vizsgálat során arra is fényderült, hogy nincs jogosítványa.
A férfit további mintavételre előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd engedély nélküli vezetés miatt eljárás alá vontként meghallgatták, és szabálysértési őrizetbe vették.
