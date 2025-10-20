október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabálysértés

1 órája

Több rejtegetnivalója is volt a földvári sofőrnek, ezeket már nem tudta kimagyarázni

Címkék#Szolnoki Rendőrkapitányság#ittas vezetés#rendőrség#szabálysértés

Bátran ült a volán mögé, végül a Szolnoki Rendőrkapitányságon kötött ki egy férfi. Mutatjuk, hogy miért.

Dobos Zsófia Tünde

Október 17-én egy tiszaföldvári lakos ellen kellett intézkedniük a vármegyei rendőröknek. A sofőrt Rákócziújfalun állították meg, hogy rutinellenőrzést hajtsanak végre, mikor kiderült nem lett volna szabad volán mögé ülnie.

BA-9638
Megfújta a szondát és lebukott a földvári sofőr
Forrás:  Illusztráció / MW archív

A rendőrök alkoholtesztnek vetették elé a férfit, és kiderült ittasan vezetett, illetve további vizsgálat során arra is fényderült, hogy nincs jogosítványa. 

A férfit további mintavételre előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd engedély nélküli vezetés miatt eljárás alá vontként meghallgatták, és szabálysértési őrizetbe vették.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu