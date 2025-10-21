október 21., kedd

Előállították

1 órája

Nem lett volna szabad autóba ülnie, mégis megtette

Címkék#Jászberényi Járásbíróság#rendőrség#szabálysértés

Október 20-án éjjel csíptek nyakon a rendőrök egy jászapáti lakost. Mutatjuk, hogy mit tett!

Dobos Zsófia Tünde

Jásszentandrás külterületén, a 31-es úton állítottak meg a rendőrök egy jászapáti sofőrt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

BA-0750
Szabályszegőt fogtak a rendőrök Jásszentandráson
Forrás:  Illusztráció / MW archív

A rutinellenőrzés során kiderült, hogy a 27 éves férfit a Jászberényi Járásbíróság eltiltotta a vezetéstől, ezért a rendőrség munkatársai előállították a sofőrt, és gyanúsítottként kihallgatták járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt.  

