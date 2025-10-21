Előállították
1 órája
Nem lett volna szabad autóba ülnie, mégis megtette
Október 20-án éjjel csíptek nyakon a rendőrök egy jászapáti lakost. Mutatjuk, hogy mit tett!
Jásszentandrás külterületén, a 31-es úton állítottak meg a rendőrök egy jászapáti sofőrt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rutinellenőrzés során kiderült, hogy a 27 éves férfit a Jászberényi Járásbíróság eltiltotta a vezetéstől, ezért a rendőrség munkatársai előállították a sofőrt, és gyanúsítottként kihallgatták járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Köszöntés
6 órája
Szépkorú, százesztendős asszonyt köszöntöttek a Szent József templomban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre