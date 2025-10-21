Nem lett volna szabad autóba ülnie, mégis megtette

Jásszentandrás külterületén, a 31-es úton állítottak meg a rendőrök egy jászapáti sofőrt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Szabályszegőt fogtak a rendőrök Jásszentandráson

Forrás: Illusztráció / MW archív

A rutinellenőrzés során kiderült, hogy a 27 éves férfit a Jászberényi Járásbíróság eltiltotta a vezetéstől, ezért a rendőrség munkatársai előállították a sofőrt, és gyanúsítottként kihallgatták járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt.