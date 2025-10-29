Saját gyerekével akart felrobbanni az édesanya – a szelevényi ügy bíróság elé került

Dr. Baky Endre védőügyvéd vaskos, fekete aktatáskával a kezében érkezett kedden a Szolnoki Törvényszékre. A táskáról lerítt, sok ügy megoldókulcsát húzták már elő belőle. Ám olyan esetét, amilyenhez aznap Baky doktor Szolnokra érkezett, még soha: annak az asszonynak a védelméhez fogott, aki a szelevényi gázrobbanás vádlottja.

Bíróság elé állt a szelevényi gázrobbanás vádlottja

Fotó: Rózsa Róbert

Az 52 éves nő a vádirat szerint egy tavaly májusi éjjelen elfűrészelte a gázcsövet és megnyitotta konyhai gáztűzhelyet azért, hogy rárobbantsa szelevényi, Rózsadomb utcai házukat magára és tíz év körüli kislányára. Ez meg is történt. A robbanás, majd annak nyomán a tűz romhalmazzá változtatta addigi otthonukat, de még a szomszéd ház teteje is megrongálódott. Anya és lánya életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Utóbbi a vádirat szerint a gyors ellátásnak és az intenzív kezelésnek köszönhetően maradt életben. Édesanyja ellen előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. Ennek az ügynek az előkészítő ülését tartották meg kedden.

Tárgyalást tartanak a szelevényi gázrobbanás ügyében

Az asszony – M. É. – két börtönőr kíséretében érkezett a bíróságra. Kezei, lábai megbilincselve. Összeszedett, kulturált, jóravaló asszony benyomását keltette. Pont olyanét, mint amilyennek az őt ismerősök korábban leírták. Nyilatkozni nem akart, kérdésre csak a fejét rázta: nem kér a felhajtásból.

Már az ülésen pontot is tettek az utóbbi helyzetre, zárt ülést kértek ugyanis. Dr. Baky Endre úgy érvelt, a kislány védelme érdekében, erkölcsi okokból szükséges a nyilvánosság kizárása. Az ügyészség ezt nem kifogásolta, a bíróság pedig a kérést jogosnak ítélte. Mire a sajtó elhagyta a termet, dr. Baky Endre maga elé vett abból a bizonyos aktatáskából egy jókora dossziét, benne az ügy részleteivel. Ám annak tartalma és az odabent elhangzottak már rejtve maradtak.

Az ülés nagyjából fél óra hosszát tartott, annak végeztével az asszonyt elvezették. Annyi kiderült, az ügyet tárgyalásra tűzték ki, ott folytatódik majd a bizonyítási eljárás. Ám mivel az egész eljárás zárt lesz, a következő híradás már maga az ítélethirdetés lehet.