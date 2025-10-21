Egy hang menthette meg az abonyi család életét

október 21., kedd

Négyfős család köszönheti az életét a különleges berendezésnek. Egy abonyi otthonban sírt fel a szén-monoxid-érzékelő.

Rózsa Róbert

Sípoló hangra ébredt hétfőn kora reggel egy, az abonyi Móricz Zsigmond utcában lakó család. És ez volt a nagy szerencséjük. A négytagú család pincéjében ugyanis a szén-monoxid-érzékelő szólalt meg, és könnyen lehet: ennek köszönhetik, hogy most életben vannak.

szén-monoxid-érzékelő, halálos gáz, Abony, katasztrófavédelem
Szén-monoxid-érzékelő mentette meg az abonyi család életét
Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Mint kedden a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírportálunkkal közölte, az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki. Ők a pincében lévő gázkazán környékén a halálos gáz magas koncentrációját mutatták ki. Ezután értesítették a szolgáltatót és a kéményseprőipari szervet is. Hozzátették, a családnak – amely a vészjelzés nyomán azonnal szellőztetett – nem kellett elhagynia otthonát.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Miért fontos a szén-monoxid-érzékelő?

A katasztrófavédelem közleményében hangsúlyozta, a tragédiát ezúttal is az érzékelő használatának köszönhetően kerülték el.

– Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést és értesíthetik a tűzoltókat, valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szén-monoxid-érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát – írták. Kiemelték, fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szén-monoxid-érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel.

 

