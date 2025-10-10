Halálos gáz terjengett a kisújszállási házban, gázálarcban mentek fel a tűzoltók az emeletre

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő csütörtök délelőtt Kisújszálláson, egy Marjalaki utcai családi házban. A lakó a jelzésnek köszönhetően azonnal szellőztetni kezdett, nem szenvedett mérgezést – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Életet mentett az érzékelő Kisújszálláson

A kisújszállási önkormányzati tűzoltók a jelzéskori állapotok visszaállítását követően légzésvédelem mellett méréseket végeztek, és az emeleti fürdőszobában lévő átfolyós vízmelegítő, illetve fali gázkazán környezetében ki is mutatták a halálos gáz emelkedő koncentrációját, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet.

Tragédia most sem történt az érzékelőnek köszönhetően. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést és értesíthetik a tűzoltókat; valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szén-monoxid-érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szén-monoxid-érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófavédelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.

Még a fűtési szezon előtt érdemes próbafűtést végezni, mert így a hideg idő beállta előtt kiderülhet, ha gond van a rendszerrel, és lehet intézkedni a javításról.