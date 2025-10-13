Körözés
3 órája
Ezt a szexuális ragadozót keresi mindenki, itt van a fiatallal erőszakoskodó berényi férfi fotója!
A rendőrség országos körözést rendelt el egy jászberényi születési férfi ellen.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen.
A gyanú szerint a jászberényi születési férfi 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében érintett.
A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy mozgásáról bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék), vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
2025.10.06. 20:30
Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet egy szolnoki szórakozóhelyen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre