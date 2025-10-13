október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

3 órája

Ezt a szexuális ragadozót keresi mindenki, itt van a fiatallal erőszakoskodó berényi férfi fotója!

Címkék#erőszak#rendőrség#elfogatóparancs

A rendőrség országos körözést rendelt el egy jászberényi születési férfi ellen.

Szoljon.hu

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen.

Szexuális erőszak bűntettével körözi a rendőrség a képen látható férfit
Forrás: police.hu

A gyanú szerint a jászberényi születési férfi 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében érintett.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy mozgásáról bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék), vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu