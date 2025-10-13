Ezt a szexuális ragadozót keresi mindenki, itt van a fiatallal erőszakoskodó berényi férfi fotója!

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot Czuczu Márk ellen.

Szexuális erőszak bűntettével körözi a rendőrség a képen látható férfit

Forrás: police.hu

A gyanú szerint a jászberényi születési férfi 18 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak ügyében érintett.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy mozgásáról bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságot a 06-36/522-111-es telefonszámon (1472-es mellék), vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.